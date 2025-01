Caso Garro: quanto você precisa beber para ter 0,5 g/l de álcool no sangue?

O jogador foi indiciado por homicídio culposo. A quantidade de álcool registrada não superou 1 g/l, limite que caracterizaria agravante legal na Argentina.

A embriaguez é um estado alterado de consciência causado pelo consumo excessivo de álcool. Essa condição afeta significativamente a capacidade de uma pessoa de tomar decisões, coordenar movimentos e reagir a estímulos.

A quantidade de álcool no sangue é medida em gramas por litro (g/l) e é utilizada para determinar o grau de embriaguez. No entanto, é importante ressaltar que os efeitos do álcool variam de pessoa para pessoa, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) dependendo de fatores como:

Peso corporal: pessoas mais leves tendem a sentir os efeitos do álcool mais rapidamente.

pessoas mais leves tendem a sentir os efeitos do álcool mais rapidamente. Sexo: em geral, as mulheres têm maior concentração de álcool no sangue após consumir a mesma quantidade que um homem, devido a diferenças fisiológicas.

em geral, as mulheres têm maior concentração de álcool no sangue após consumir a mesma quantidade que um homem, devido a diferenças fisiológicas. Conteúdo estomacal: a presença de alimentos no estômago pode retardar a absorção do álcool.

a presença de alimentos no estômago pode retardar a absorção do álcool. Tolerância: pessoas que consomem álcool com frequência podem desenvolver tolerância, necessitando de maior quantidade para sentir os mesmos efeitos.

O nível de 0,5 g/l, o mesmo apresentado pelo jogador, pode ser atingido com o equivalente a duas latas de cerveja no espaço de uma hora, explica o especialista Tiago Uliana Fonseca, formado em química pela USP. Para um homem de 70 kg, isso equivale a 150 ml de vinho ou três doses de 45 ml de destilados. "Você só começa a ter álcool livre circulando no sangue em quantidades mensuráveis se beber mais do que o fígado consegue processar", afirma.

A médica Janifer Trizi alerta que 0,34 g/l já caracterizaria estado de embriaguez. Esse nível, inferior ao de Garro, já afetaria o organismo humano do ponto de vista médico.