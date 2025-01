Paulo Turra diz que Santos não teria caído sob seu comando: 'Comigo não'

Comigo não (rebaixamento). Eu tinha certeza absoluta, convicção e quem me conhece sabe do que eu estou falando e inclusive jogadores quando o Santos caiu, jogadores em conversas comigo, e eu tenho as conversas com eles, afirmaram: "professor, infelizmente nós caímos, mas se o senhor tivesse ficado, nós não iríamos cair". Porque o trabalho que estava sendo feito no Santos era muito bom Paulo Turra, em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL.

A gestão de Andres Rueda chegou à marca de trocar de treinador a cada 19 dias, em média. Só no ano do rebaixamento foram quatro ao total, fator que Turra aponta como primordial para que os trabalhos não conseguissem ser desenvolvidos.

Na gestão de três anos que o Santos teve sabe quantos treinadores passaram? Doze. Muita coisa. Será que todos os treinadores foram culpados? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, que se eu tivesse permanecido, nós iríamos, no último jogo, permanecer Paulo Turra.

Caso Soteldo

Soteldo, do Santos, em ação contra o Bragantino, pelo Brasileirão Imagem: Rafael Moreira/Agência Estado

Paulo Turra esclareceu a polêmica situação com Soteldo. O técnico ficou marcado por afastar o atacante venezuelano, situação que afirma ter colaborado para o aumento da pressão da torcida e consequentemente sua queda no comando do clube.