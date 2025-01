Mercado: Tiquinho a caminho do Santos, e São Paulo assina com lateral

A nova temporada já bate na porta, e os clubes continuam se mexendo para reforçar o elenco para 2025. A segunda-feira (6) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Imagem: Reinaldo Campos/Reinaldo Campos/AGIF

Santos e Botafogo alinham acordo por Jair. Santos e Botafogo ajustam os últimos detalhes do acordo de venda do zagueiro Jair, de 19 anos. O Peixe aceitou 12 milhões de euros (R$ 76,2 mi) parcelados, além da chegada de Tiquinho Soares, centroavante de 33 anos

Wendell assina com o São Paulo. O lateral-esquerdo Wendell, que pertence ao Porto, assinou um pré-contrato com o São Paulo para se apresentar à equipe paulista a partir de julho de 2025. O Tricolor está aberto a uma possibilidade de negociar a chegada antecipada do jogado.