Flamengo aprova contas de Landim em meio ao baque do caso Bruno Henrique

A corrente de Landim rebate que trata-de de uma acusação política. Indica que, durante sua gestão, multiplicou a receita, deixou caixa de R$ 70 milhões no clube e o Conselho Fiscal referendou as contas.

Por fim, o parecer aponta que o endividamento operacional líquido no ano foi R$ 247 milhões acima do previsto. E critica o fato de a diretoria não ter pedido uma revisão do orçamento.

A visão de aliados do ex-presidente é de que o atual presidente Luiz Eduardo Baptista impediu a apresentação de um novo orçamento ao não vota-lo no Conselho de Administração. Na visão do ex-presidente e aliados, isso é um descumprimento do estatuto, já que o orçamento final só será apresentado agora em abril.

E apontou que o déficit foi meramente contábil, fruto do dólar valorizado. A antiga diretoria ainda defendeu que, no geral, as contas do clube estão bem melhores do que antes da chegada de Landim.