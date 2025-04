Pedro Raul vence 'duelo dos gigantes', e Ceará bate Vasco no Castelão

O Ceará recebeu o Vasco na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1 com dois gols de Pedro Raul, que protagonizou um "duelo de gigantes" com Pablo Vegetti, autor do único gol dos cariocas.

O resultado fez o Ceará subir cinco posições na tabela neste início de rodada. Com sete pontos, mesma contagem dos líderes Flamengo e Palmeiras, o Vozão assumiu a terceira posição e aguardará os demais jogos.

O Vasco, por sua vez, ficou estacionado com os mesmos seis somados. Na próxima rodada, o Cruzmaltino terá pela frente o Flamengo. A partida acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.