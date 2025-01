Quinteros é apresentado no Grêmio e diz que conta com Villasanti, alvo do Palmeiras

Nesta segunda-feira (6), Gustavo Quinteros concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico do Grêmio. Questionado sobre as permanências de Cristaldo e Villasanti, este último alvo do Palmeiras, o treinador disse que pretende contar com os atletas para 2025 e afirmou, inclusive, que irá conversar com o paraguaio.

"Seria fantástico que Cristaldo e Villasanti ficassem no Grêmio. São dois jogadores que são os melhores em suas posições no futebol brasileiro. Eles têm as condições e são importantes para aportar à equipe o que queremos. Não seria fácil achar substituto para eles. Estou falando um pouco com Villasanti para que fique com a gente. Teve uma grande temporada e sei que pode ter uma melhor para passar à Europa e não para um time daqui", disse.

Gustavo Quinteros também tratou de comentar sobre o ex-técnico do clube, Renato Gaúcho, que teve sua quarta passagem pelo Grêmio encerrada nesta última temporada.