Minas vence Osasco e sai em vantagem na semifinal da Superliga feminina

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Superliga feminina de vôlei, o Minas recebeu o Osasco na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/22 e 25/14.

Com o resultado, o Osasco terá que superar o adversário no duelo de volta para forçar uma terceira partida. O novo confronto acontece na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Quem avançar, encara o vencedor do jogo entre Praia Clube e Sesi-Bauru.