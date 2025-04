Bruno Henrique emprestou dinheiro a irmão, que prometeu devolver com aposta

O jogo entre Flamengo x Santos ocorreu no dia 1o de novembro. Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo, que seria o seu terceiro, no final da partida - ainda levou um vermelho.

No dia 9 de dezembro, Wander manda uma mensagem longa para o atleta do Flamengo pedindo dinheiro emprestado para pagar pensão e o cartão de crédito. No meio da mensagem, ele afirma:

"No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise, e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que esta atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução, eu ia até fazer um empréstimo pra resolver isso mais eu não consegui, a única solução que tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí você vai me salvar não tenho nem mais onde recorrer, como não vou comprar a casa agora tira desse dinheiro da casa assim que resolver já reembolso esse valor que dá pra estabilizar. Me ajuda nessa aí por favor!".

As casas de apostas já tinham identificado as apostas como suspeitas por isso o bloqueio.

Inicialmente, Bruno Henrique demonstra não entender o que o seu irmão (a quem chama de Juninho) está falando.

No dia seguinte, 10 de dezembro de 2023, Bruno Henrique responde "Vou ver isso aí Juninho" Na sequência, ele manda uma espécie de comprovante bancário. E o atleta do Flamengo escreve: "Pegando o dinheiro vc paga em"