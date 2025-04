Franca vence o Flamengo e encerra fase de classificação do NBB com 14 vitórias seguidas

O Franca venceu o Flamengo por 97 a 91 nesta terça-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Pedrocão, em Franca, no interior de São Paulo. O grande destaque da partida foi o ala-armador Didi Louzada, cestinha com 21 pontos.

Com o resultado, o Franca alcançou seu 14º triunfo consecutivo na competição. A equipe fechou a fase de classificação na terceira posição, com 25 vitórias e nove derrotas. Já o Flamengo encerrou em segundo, com 26 vitórias e oito derrotas.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, pela semifinal da Champions League das Américas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.