'Você é um merda': Bruno Henrique xingou árbitro após lance na mira da PF

Depois do amarelo, o atacante do Flamengo ofendeu o árbitro, que o expulsou e relatou o caso na súmula.

Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto, o atleta nº 27 da equipe C.R. Flamengo, o sr. Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: "você é um merda", com o dedo em riste em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido. Rafael Rodrigo Klein, em súmula

Bruno Henrique é indiciado

Bruno Henrique é suspeito de forçar o cartão amarelo para beneficiar apostadores. Ele foi indiciado pela Polícia Federal nesta terça-feira.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira em outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias.