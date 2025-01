Pedro Caixinha e Lucas Braga são registrados pelo Santos no BID

O técnico Pedro Caixinha foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (6). Desta forma, o português já pode dirigir o Santos à beira do campo.

O comandante foi anunciado no dia 23 de dezembro e começou a ter contato com o elenco na última sexta-feira. O auxiliar Pedro Malta e o preparador físico Guilherme Gomes também foram regularizados.

Outro que apareceu no BID nesta segunda-feira foi Lucas Braga. O atacante está de volta ao Alvinegro Praiano depois de passar uma temporada no Shimizu S-Pulse, do Japão.