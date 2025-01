Real Madrid se revolta com expulsão de Vini Jr: 'manipulação'

Agredir o outro, sem causar lesão, tendo como fator determinante do elemento intencional, necessário nesta infração, a circunstância de a ação acontecer com o jogo parado ou a tal distância que seja impossível intervir, será punido com suspensão de quatro a 12 jogos. Trecho do Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF)

O atacante é desfalque certo contra o Las Palmas, no dia 19, pelo Espanhol. Uma eventual punição, porém, pode tirar o brasileiro de compromissos pela Copa do Rei e Supercopa da Espanha.