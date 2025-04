Palmeiras derruba outro invicto com show de Flaco e é único 100% na Liberta

O Palmeiras venceu o Bolívar por 3 a 2, na noite de hoje, no estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.637 metros do nível do mar, e é o único time da Copa Libertadores com 100% de aproveitamento.

A equipe de Abel Ferreira foi para o intervalo vencendo a partida por 2 a 0, com gols de Flaco López e Estêvão. No entanto, o Bolívar reagiu no 2º tempo com dois gols de cabeça do brasileiro Fábio Gomes e colocou fogo no jogo. Maurício marcou o gol da vitória palmeirense.

Flaco López participou dos três gols do Palmeiras e foi o nome do jogo. Ele marcou o primeiro, deu a pré-assistência do segundo e fez a jogada que originou o terceiro gol.