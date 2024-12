Qual é o prazo e como está a obra do miniestádio no CT do Flamengo

O Flamengo segue com o processo de construção de um miniestádio no Ninho do Urubu, onde pretende mandar jogos da base e do futebol feminino. A previsão, segundo apurou o UOL, é que a estrutura fique pronta no primeiro semestre de 2026.

O que aconteceu

A previsão inicial da gestão anterior era de entregar até o final do ano. No entanto, a estrutura acabou de receber um gramado e começou a ser cercada. Ainda restam outros passos, como uma arquibancada e os vestiários.

O miniestádio ficará logo no início do Ninho. Ele está sendo construído do lado direito assim que se atravessa o portão de entrada. Mais à frente está o módulo do futebol profissional e no final do terreno o local destinado às categorias de base.