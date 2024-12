Neymar 'se aposenta' das baladas e passa fim de ano mais tranquilo

Após seu cruzeiro no ano passado, além das festas em Mangaratiba ou em resort com Gabriel Medina, Neymar está mais tranquilo nos últimos tempos.

Neymar diz que mudou por causa de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi. A namorada está grávida da segunda filha com o astro.

O meia-atacante disse que está "mudado" durante partida de poker no BSOP One Neymar Jr. Edition, realizado no sábado (21), em São Paulo.

Convidado para uma balada, ele mostrou a aliança de compromisso e disse: "Posso, não. Parei. Aposentei, filho. A Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando aí já já. Aposentei!"

Na sequência, uma nova conversa de pai coruja foi captada com o humorista Fausto Carvalho.