Mercado: Paulinho mais perto, ex-Corinthians livre e Fla atrás de africano

Willian e Olympiacos: passagem do meia pelo futebol grego durou pouco Imagem: Divulgação/OlympiacosFC

Willian livre. O meia-atacante Willian está livre no mercado. O jogador, revelado pelo Corinthians e com grande passagem no futebol inglês, com camisas de Arsenal, Chelsea e Fulham, rescindiu seu contrato com o grego Olympiacos e agora estuda propostas para continuar na Europa. Willian deixa o clube somente três meses após ser contratado: ele, que teria vínculo até o meio de 2025, optou por antecipar a saída.

Falando em Corinthians... O Corinthians conversa com o zagueiro David Luiz, que deixou o Flamengo após o término de seu contrato no fim deste ano. Os cariocas optaram por não estender o vínculo. Ele também negocia com o Fortaleza, mas ainda não definiu seu futuro. A diretoria alvinegra gosta do zagueiro de 37 anos principalmente pela liderança, além da qualidade técnica.

O futuro de Casemiro. O Fundo Soberano da Arábia Saudita está decidido a avançar pela contratação de Casemiro agora no mercado de janeiro. O interesse já não é de hoje, mas o contexto do jogador no Manchester United joga a favor do acelerar do processo. Visto que tem sido pouco utilizado na Inglaterra pelo novo técnico, o português Ruben Amorim, o experiente volante também vê com bons olhos uma transferência para o futebol saudita no arranque de 2025. Não haveria, então, grandes obstáculos para a saída acontecer.

Lassina Traoré é alvo do Flamengo para a próxima temporada Imagem: Andrey Lukatsky/BSR Agency/Getty Images

Investida flamenguista. O Flamengo está negociando a contratação de Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk. O jogador de 23 anos foi contratado por José Boto quando o português estava na Ucrânia. Ele é natural de Burkina Faso, na África, e tem contrato com os ucranianos até junho de 2026. Nesta temporada, o atleta fez cinco gols em 24 partidas.