Palmeiras 'afasta' fantasma dos pênaltis e bate o Sport fora de casa

As equipes voltam a campo no próximo sábado: enquanto o Palmeiras recebe o Corinthians pelo Dérbi Paulista, às 18h30 (de Brasília), o Sport vai ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco, às 21h.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

A primeira etapa contou com superioridade do Sport, mas poucas finalizações no alvo. Os dois elencos não tiveram grandes oportunidades de marcar nos 45 minutos finais, ainda que o Leão tenha conseguido quatro chutes no gol de Weverton, contra apenas um dos visitantes com o tento anotado por Flaco López.

As equipes fizeram um confronto equilibrado na segunda etapa, mas o Palmeiras encontrou penalidade para vencer no final. As equipes novamente finalizaram pouco no gol do adversário, mas os visitantes melhoraram com a entrada de atletas titulares da equipe, como Estêvão e Piquerez, que marcou o tento na penalidade para sair na frente do placar.

Gols e destaques

Pênalti para o Palmeiras. No final da primeira etapa, Chico puxou Flaco López na grande área e o árbitro anotou a penalidade a favor do alviverde, amarelando o zagueiro do Leão.