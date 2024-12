Reinaldo não renova e se despede do Grêmio: 'Saio pela porta da frente'

Bastante cobrado pela torcida do Grêmio na reta final do Brasileirão, o lateral-esquerdo Reinaldo está fora do clube. O jogador não terá seu contrato renovado com o clube e é o primeiro jogador do elenco a confirmar que não fica para 2025.

O questionado jogador saiu exaltando a passagem pelo clube gaúcho nos últimos dois anos e dando uma cutucada nos críticos, ao garantir que deixa o Grêmio "pela porta da frente." Mesmo assim, muito gremista celebrou a despedida.

Com a chegada do técnico Gustavo Quinteros, argentino com nacionalidade boliviana, a equipe deve passar por uma grande reformulação após sofrer durante a temporada passada sob a direção de Renato Gaúcho. Pedro Geromel já havia anunciado a aposentadoria e muitas peças devem ser dispensadas.