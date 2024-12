Casemiro topa sair do United, e Fundo Saudita avança para contratá-lo

O Fundo Soberano da Arábia Saudita está decidido a avançar pela contratação de Casemiro agora no mercado de janeiro. O interesse já não é de hoje, mas o contexto do jogador no Manchester United joga a favor do acelerar do processo.

Visto que tem sido pouco utilizado na Inglaterra pelo novo técnico, o português Ruben Amorim, o experiente volante também vê com bons olhos uma transferência para o futebol saudita no arranque de 2025. Não haveria, então, grandes obstáculos para a saída acontecer.

Neste momento, o Fundo não decidiu ainda para qual clube deve enviar o craque brasileiro, porque espera antes confirmar o número de estrangeiros nos elencos de Al-Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli, Al-Ettifaq e Al-Qadisiyah, o mais novo milionário do país.