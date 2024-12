Após deixar Fla, David Luiz conversa com Corinthians e Fortaleza

O Corinthians conversa com o zagueiro David Luiz, que deixou o Flamengo após o término de seu contrato no fim deste ano. Os cariocas optaram por não estender o vínculo.

David Luiz negocia com o Fortaleza, mas ainda não definiu seu futuro.

No Corinthians, o zagueiro de 37 anos agrada principalmente pela liderança, além da qualidade técnica. O jogador tem ótima relação com o executivo de futebol do alvinegro paulista, Fabinho Soldado. Eles trabalharam juntos no Flamengo.