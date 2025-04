Mirassol e Fortaleza empatam em jogo com 'míssil' de argentino e gol no fim

Mirassol e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza possui campanha de uma vitória e um empate e aparece na quarta colocação do Brasileiro, com quatro pontos. A equipe, que bateu o Fluminense por 2 a 0 no jogo de estreia, perdeu a chance de ser líder.

Já o Mirassol conquistou seu primeiro ponto no Brasileirão e saiu da zona de rebaixamento, agora na 16ª posição. O clube perdeu na estreia para o Cruzeiro, por 2 a 1.