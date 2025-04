Piquerez diz que Veiga voltará a bater pênaltis ao 'retomar confiança'

"Hoje misturamos um pouco o time, mas o time estava forte, competitivo", disse o lateral. "Sabemos que esse Brasileiro esse ano vai ser muito difícil. Todas as equipes são muito fortes. Então, valorizar mais a vitória hoje, novamente no final, com mérito da resistência e luta da equipe".

Piquerez reforçou também a dificuldade da equipe atuar sempre com os mesmos atletas, pelas lesões no elenco: "Temos uma sequência de machucados, que não permite 100% da força do elenco, mas é para isso que ele (Abel Ferreira) serve, escolher os 11 melhores de cada jogo. Quem joga, ter que dar o seu melhor e trazer a vitória para o Palmeiras".