Com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique, Flamengo vence o Vitória pelo Brasileirão

O Flamengo venceu por 2 a 1 o Vitória neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Os gols do triunfo foram marcados por Arrascaeta e Bruno Henrique, enquanto Wellington Rato balançou as redes para o Leão da Barra.

Com o resultado, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação, com quatro pontos. Do outro lado, o Vitória é o lanterna, sem nenhum ponto somado.

Na próxima rodada, o Flamengo viaja para encarar o Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Vitória visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte.