Tchê Tchê sai, mas dívida do Botafogo com São Paulo ainda gera briga

Cronograma de Pagamentos:

R$ 2,2 milhões até 25 de agosto de 2022.

R$ 1,3 milhão até 25 de abril de 2023.

R$ 1,3 milhão até 25 de setembro de 2023.

Bônus por metas de desempenho: US$ 250 mil por temporada, caso o jogador fosse titular em 60% dos jogos do Botafogo. Os bônus seriam pagos em parcelas, com vencimentos específicos em 20 de fevereiro, 20 de maio e 20 de agosto de cada ano.

Um termo aditivo

Em 31 de janeiro de 2023, Botafogo e São Paulo assinaram um aditivo para compensar parte dos valores devidos, por causa do interesse tricolor no empréstimo do atacante Erison.