Palmeiras tem zagueiros no mercado após primeiras saídas; veja as situações

Três pilares da era Abel Ferreira ainda podem ser negociados: Mayke, Rony e Zé Rafael. O meio-campista é quem esteve mais perto de deixar o clube após receber sondagens de Santos e Fluminense, mas ambas as negociações esfriaram. A oferta do alvinegro praiano foi recusada pelo atleta, enquanto a tratativa envolvendo o clube carioca esfriou após Gabriel Menino acertar com o Atlético-MG, já que ele também seria envolvido no negócio.

Classificação e jogos Brasileirão

Mayke e Rony também já foram sondados por interessados. Apesar dos contatos iniciais, nenhuma proposta foi formalizada até o momento.

Palmeiras já finalizou quatro saídas: os meio-campistas Patrick e Gabriel Menino irão em definitivo para o Atlético-MG em negócio por Paulinho, Lázaro não terá seu contrato de empréstimo renovado e Dudu rescindiu para assinar com o Cruzeiro.

Palmeiras agressivo no mercado

Facundo Torres foi anunciado como reforço do Palmeiras para 2025 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O Alviverde já anunciou a contratação do atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City, em negócio por mais de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões, na cotação atual). E está por detalhes de anunciar a chegada de Paulinho, que estava no Atlético-MG: o negócio pelo jogador foi fechado em 18 milhões de euros (R$ 115 milhões, na cotação atual), mais Gabriel Menino e Patrick em definitivo.