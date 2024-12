PVC: Trabalho de Abel é superior aos de Jesus e Artur Jorge por mudanças

A capacidade de mudar o time coloca o trabalho de Abel Ferreira acima dos de outros treinadores portugueses de sucesso no Brasil, opinou PVC, no De Primeira, nesta quarta (25).

Para o colunista, Abel nos quatro anos de Palmeiras, teve o desafio de montar equipes com características diferentes, enquanto Artur Jorge e Jorge Jesus brilharam com apenas um tipo de jogo.