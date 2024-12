Rômulo termina 2024 com menos de 300 minutos em campo pelo Palmeiras

Com as boas atuações pelo Novorizontino no Campeonato Paulista de 2024, Rômulo chamou a atenção do Palmeiras, que adquiriu 70% dos direitos do jogador. Assim, o meia chegou ao Verdão em abril, mas não recebeu muitas oportunidades do técnico Abel Ferreira e terminou o ano com menos de 300 minutos em campo pela equipe.

Em 12 partidas vestindo o manto Alviverde, Rômulo esteve em campo por apenas 206 minutos, segundo dados do Transfermarkt. Apesar da pouca minutagem, o atleta tem uma participação em gol pelo clube. Ele deu a assistência para o gol de Estevão, contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, dia 2 de maio.