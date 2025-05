Fluminense encaminha vaga na Sul-Americana, Vitória dependerá de si para ir aos playoffs

Seis partidas foram disputadas pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana na noite desta quarta-feira e três times brasileiros estiveram em campo. Destaque para o Fluminense que encaminhou a sua classificação no Grupo F. O Vitória, por sua vez, dependerá apenas de si para ir aos playoffs.

Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu o Unión Española, do Chile, por 2 a 0. O time carioca foi superior desde o início e ainda jogou com um a mais após a expulsão do volante Ignacio Nuñez, no primeiro tempo. Keno e Samuel Xavier marcaram os gols do jogo, um em cada tempo.

Com a vitória, o time carioca chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança do Grupo F, se aproximando da classificação para a próxima fase. O Once Caldas, com nove pontos e um jogo a menos, aparece na segunda colocação. Já o Unión Española, eliminado, é o lanterna do grupo com dois, enquanto o San José ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos.