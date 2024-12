Palmeiras reforça agressividade no mercado e até muda rota no planejamento

O Alviverde já anunciou a contratação do atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City, em negócio por mais de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação atual). E está por detalhes de anunciar a chegada de Paulinho, que estava no Atlético-MG: o negócio pelo jogador foi fechado em 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), mais Gabriel Menino e Patrick em definitivo.

Outra contratação que a diretoria tenta fechar é a do meio-campista Andreas Pereira, do Fulham. O jogador deu o 'ok' para o negócio acontecer, o Alviverde enviou uma proposta de 20 milhões de euros e tenta convencer o clube inglês a liberar o atleta.