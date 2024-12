Palmeiras avalia Bernabei e pode vender Caio Paulista ou Vanderlan

Com a possível contratação de Bernabei, o Palmeiras irá negociar um de seus laterais esquerdos reservas: Caio Paulista ou Vanderlan. O primeiro foi contratado por cerca de R$ 18 milhões no início da temporada e não conseguiu aproveitar as chances que recebeu com a lesão grave de Piquerez. E o segundo também não empolgou, além de ter interessados no mercado desde a última janela.

A diretoria palmeirense não irá fazer nenhuma movimentação por Bernabei até a data limite de preferência do Inter.

Bernabei fechou a temporada com 25 jogos disputados, 3 gols e 6 assistências. Ele ganhou o prêmio Bola de Prata como melhor lateral esquerdo do Brasileirão.