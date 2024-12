Julio Gomes: Vitor Roque no Palmeiras? Copa do Mundo pode pesar

A chance de Vitor Roque se juntar à seleção brasileira para disputar a próxima Copa do Mundo pode pesar na negociação com o Palmeiras, disse Julio Gomes no UOL News Esporte, nesta segunda (23).

Na opinião do colunista, voltar ao Brasil é um caminho bastante provável para o atacante se ele não ficar no Barcelona, e outros times do país podem entrar na briga para contar com o atleta.