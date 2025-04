Murray brilha e Nuggets lideram playoffs ao bater Clippers; Celtics e Pacers avançam na NBA

Apesar do placar folgado no fim, a partida teve um primeiro tempo equilibrado, onde Tatum foi importante para impor um ritmo mais forte diante do ímpeto dos visitantes. Pelo lado do rival, Franz Wagner foi o destaque (25 pontos). Menos efetivo nos arremessos, Paolo Banchero contribuiu com nove rebotes e seis assistências.

No outro duelo que definiu mais um classificado à próxima fase, o Indiana Pacers precisou da prorrogação para superar o Milwaukee Bucks por 119 a 118 no Gainbridge Fieldhouse e fechar a série sobre o rival em 4 a 1 na rodada desta noite.

O adversário na próxima etapa na sequência da competição já está definido: será o Cleveland Cavaliers, que vem embalado por ter eliminado o Miami Heat vencendo o adversário por 4 a 0.

A partida teve a intensidade como marca registrada em função da necessidade dos Bucks de triunfar para permanecer com chances. Em desvantagem ao fim do segundo quarto (47 a 41), foi só a partir daí que os Pacers começaram a reagir.

O último quarto foi dramático, com as duas equipes buscando a vitória. A igualdade de 103 pontos persistiu ao fim do tempo normal e o confronto precisou da prorrogação. Coube a Tyrese Haliburton deixar a quadra como protagonista. Ao anotar uma bandeja a pouco mais de um segundo do estouro do cronômetro, ele assegurou o triunfo e a classificação da franquia de Indiana na noite.

Completando a jornada, o Detroit Pistons levou a melhor sobre o New York Knicks por 106 a 103 no Madison Square Garden. O triunfo evitou a eliminação dos visitantes que diminuíram a desvantagem (3 a 2) e tentam empatar a série no próximo confronto para provocar o sétimo jogo. Os dois times voltam a se encontrar nesta quinta-feira, na casa do Detroit.