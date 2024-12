Palmeiras quer dar de presente de Natal um superataque para sua torcida

O mercado para 2025 está bem agitado pelos lados da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com uma necessidade urgente de renovação no elenco — coisa que venho mencionando desde o final de 2022 — a direção do clube começou uma movimentação bem forte e definida, principalmente para o ataque.

Já fechou com o atacante Facundo Torres, uruguaio de 24 anos, que estava no Orlando City. Facundo é um atacante canhoto, bem jovem, que, sem dúvida, pode se tornar um grande reforço. O principal trabalho será recuperar a competitividade do jogador, pois ele vem de um campeonato inferior. O Palmeiras jogará vários torneios difíceis, principalmente o Supermundial e a Copa da FIFA, e precisa de um elenco supercompetitivo.

É um jogador brigador, técnico, com uma ótima finalização de longa distância. Junto com ele, o Palmeiras está prestes a fechar com o ótimo atacante Paulinho, do Atlético-MG. Esse sim é uma garantia, pela experiência que já tem, mesmo com apenas 24 anos. Eu gosto muito do Paulinho, que possui várias qualidades para um atacante, entre elas a movimentação, a garra, finaliza muito bem tanto com o pé direito quanto com o esquerdo e tem muita força física.