Neymar recusa convite para balada e mostra aliança: 'Me aposentei'

O atacante do Al Hilal mostrou a aliança de compromisso com Bruna Biancardi e disse que mudou. O jogador atribuiu sua mudança de comportamento ao nascimento de Mavie, sua segunda filha.

Em uma conversa informal com o humorista Fausto Carvalho, que teve áudio captado pela transmissão do evento, Neymar contou sua experiência como pai de Mavie.

"A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de ser pai ainda] e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para caralh* e do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara. Put* que pariu, irmão", disse Neymar.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e de Helena, de 5 meses. O primeiro é fruto da relação com Carol Dantas e a caçula é filha do jogador com Amanda Kimberlly.

