Liverpool vence Tottenham em jogo maluco com nove gols e show de Salah

O Liverpool dominou as ações e terminou a primeira parte com 13 finalizações (5 delas no gols), enquanto o Tottenham só finalizou cinco vezes (com dois chutes no alvo). Luis Díaz e Mac Allister fizeram de cabeça o 2 a 0. Maddison diminui, mas Szoboszlai fez o terceiro nos acréscimos. 3 a 1 foi um resultado justo pelo que foi apresentado.

2º tempo também tem caminhão de gols

Quem desligou a televisão achando que a etapa final de Liverpool e Tottenham seria parada pela vitória parcial de 3 a 1, perdeu mais 45 minutos de muitos gols.

Salah fez dois logo no início do 2º tempo, Kulusevski e Solanke diminuíram o prejuízo para o Tottenham, mas Luis Díaz marcou o sexto e fechou a conta.

O Tottenham até conseguiuu evoluir bem na parte ofensiva, mas teve uma defesa muito frágil contra os Reds — que mostrou um contra-ataque fatal.

Lances importantes

Luis Díaz abre o placar para o Liverpool. Aos 22 minutos do 1º tempo. Alexander-Arnold cruzou com maestria pelo lado direito, a defesa não acompanhou Luis Díaz, e o colombiano mergulhou para cabecear no canto esquerdo e abrir o placar para o Liverpool.