Pai explica saída de Neymar do Barcelona e diz: 'não queria ser o Messi'

A saída de Neymar do Barcelona rumo ao PSG em 2017 surpreendeu o mercado da bola na época, e contou com jogo duro do pai do atacante. O empresário explicou que a decisão partiu totalmente do craque brasileiro e que fez de tudo para o jogador desistir da troca.

Quando ele foi para o PSG, sonho dele, pensamento dele, decisão dele. Ele resolveu mudar. Mas por quê? Na época, era meio estranho... Nós estávamos em uma situação difícil com o Barcelona, porque não sabíamos realmente o que a diretoria pensava. Neymar pai, ao Jota Jota Podcast