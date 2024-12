Palmeiras sonha com mais de um 'time titular' em 2025 e aguarda Andreas

O Palmeiras pode bater o recorde de jogos disputados na próxima temporada, e o plano da diretoria é montar um elenco forte para competir em todas as competições em 2025.

O que aconteceu

Palmeiras está agressivo no mercado e vai contratar mais. Facundo Torres já foi anunciado e Paulinho está por detalhes. O Alviverde tenta convencer o Fulham para fechar com Andreas Pereira, e se não der negócio já tem plano B e C: Bitello (Dínamo Moscou) e Mathias Villasanti (Grêmio). O clube ainda quer um zagueiro e mais um camisa 9.

Ideia é ter jogadores "titulares" mesmo como opção no banco de reservas. Os problemas físicos atrapalharam o Alviverde ao longo do ano e, na avaliação da comissão técnica, foi um dos principais motivos para a equipe viver o pior ano de Abel Ferreira à frente do clube. Ainda mais com o Mundial de Clubes em 2025, a ideia é ter um elenco farto e de muita competitividade interna.