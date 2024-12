Vasco virou uma SAF à deriva, o cenário é desanimador, diz Mauro Cezar

Em meio à incerteza sobre o futuro da SAF, o Cruzmaltino anunciou o técnico Fábio Carille após sondar Renato Gaúcho. Para Mauro Cezar, a escolha reflete a falta de direção do clube.

O que se espera do Vasco? Nada de bom. Vai tentar sobreviver do jeito que é possível, com os jogadores que tem, com um técnico que já é bem experimentado, mas nada animador.

Mauro Cezar

O colunista ressaltou que o Vasco é o exemplo mais bem-acabado de que as SAFs não são solução universal para os clubes de futebol.

O Vasco é o caso da SAF que tem que sempre ser lembrado para aqueles ingênuos que acham que a SAF é a solução para tudo porque a SAF do Botafogo nesse ano montou um time muito forte.

Virar SAF não resolve tudo, o Vasco está mostrando.