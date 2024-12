Por que Palmeiras vai abrir mão de filosofia para contratar Paulinho

Por que o Alviverde mudou de postura?

O técnico Abel Ferreira é fã do futebol de Paulinho. Abel queria contar com o atacante em seu plantel desde a saída do jogador do Bayer Leverkusen em 2022, mas o Alviverde se assustou com os valores em luvas pedidos pelo estafe do atleta e recuou.

Segundo PVC, colunista do UOL, Paulinho é um sonho antigo de Abel Ferreira. No início de 2023, no casamento do ex-gerente de futebol do Palmeiras Cícero de Souza, Abel Ferreira se aproximou do então diretor-executivo do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, e confessou: "Tu contrataste o único jogador que eu queria". O jogador era Paulinho.

Paulinho não sofreu com lesões no Atlético-MG, e o caso atual não é considerado sério e não preocupa Palmeiras para as principais competições do ano que vem. Em 2023, Paulinho disputou 61 dos 66 jogos possíveis do Galo, e em 2022, foram 59 de 73 possíveis. A última lesão grave do jogador aconteceu na temporada 2020/21, ainda no Leverkusen, quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou quase um ano fora de combate.

Chegada de Paulinho resolveria um dos objetivos do Palmeiras nesta janela de transferências. A diretoria palmeirense acredita que a chegada de Paulinho resolve o problema de um camisa 9 de peso para o ano que vem — outro nome menos badalado também poderia ser contratado. Abel Ferreira falou publicamente durante a temporada que queria um atacante que já conhecesse o futebol brasileiro.

Atacante é jovem e polivalente. O jogador de 24 anos pode atuar como atacante de referência e na ponta esquerda, uma das características que mais agrada o técnico palmeirense.