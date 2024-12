Vini Jr. estende a mão a Mbappé após rusga de francês com Neymar: 'Sou fã'

O mesmo punho que cerra para combater o racismo também se abre em gesto de solidariedade. Eleito o melhor do mundo pela Fifa, Vinícius Júnior estendeu a mão a Mbappé mesmo com o francês tendo rusgas com Neymar no PSG.

Pelo menos neste início de trajetória no Real Madrid, a relação entre os atacantes têm sido de parceria e admiração mútua.

O título da Copa Intercontinental conquistado nesta quarta-feira (18), em Doha (QAT), após vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, foi mais um capítulo que fortaleceu a amizade.