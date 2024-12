Flamengo: Por que reforma do estatuto será assunto forte nos próximos anos

A intenção é implementar um novo formato de administração. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, por exemplo, vai anunciar uma diretoria mais enxuta nos próximos dias e há no horizonte a intenção de que o novo formato de administração passe a ser definitivo, com mudanças nas leis do Fla.

Discute-se também uma reforma eleitoral. Dentre os tópicos, a possibilidade de voto a distância. O tema já foi debatido em oportunidades anteriores, mas nunca foi à frente nas esferas competentes.

Por que a gente não tem votação a distância? É uma coisa que já temos conhecimento de soluções tecnológicas há algum tempo. Já tivemos sessões remotas no Conselho na época da pandemia, seria importante continuar de forma híbrida. Eu não sou expert, mas certamente encontraremos soluções de TI para que isso aconteça. Da mesma forma, a própria eleição poderia ser assim. Por que não pode ter uma eleição para o sócio que mora fora do Rio votar no presidente? Ricardo Lomba, ao UOL

Na Gávea, aponta-se para a avaliação de medidas para reduzir o poder da gestão em vigor em relação ao uso do clube de forma eleitoreira. No último pleito, houve diversas acusações neste sentido nas semanas que antecederam a escolha do novo presidente — houve, por exemplo, apoiadores de Rodrigo Dunshee com camisas de campanha em pódio no Maracanã e evento com distribuição de camisas oficiais do Fla dias antes da eleição.

O processo eleitoral, como um todo, precisa ser revisto, também para que coisas que vimos nessa eleição não voltem a acontecer. Talvez uma comissão permanente eleitoral independente, com um mandato maior. Defendo a criação do código eleitoral. Por óbvio, a chapa da situação tem a 'máquina' na mão, então já há uma influência. Se o presidente em exercício quer fazer o seu sucessor, o poder de alcance dele é muito maior. Acho que temos de equilibrar isso Ricardo Lomba

"Sou absolutamente contra o uso indiscriminado da máquina. Você pode falar, claro, dizer que está apoiando fulano, já tem um impacto muito grande. Mas usar instalações do clube, a FlaTV, atletas do clube, enfim, eu acho que é um exagero e você torna a eleição desequilibrada. Há medidas que podemos incluir neste código eleitoral para evitar esse tipo de coisa", completou Lomba.