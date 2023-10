Críticas à diretoria geram punições no Flamengo e conselheiros vivem tensão

Há algumas semanas, Túlio Rodrigues, conselheiro e jornalista do "Coluna do Fla", sofreu sanções depois de opinar negativamente sobre a atuação de Antonio Alcides, presidente do Conselho Deliberativo, no caso da camisa 3, que sofreu alterações após aprovação do Conselho.

"A minha crítica aconteceu em um comentário que fiz como jornalista. Houve uma reunião no Deliberativo e um vice-presidente, basicamente, admitiu que a camisa 3 teve alterações porque o presidente do clube quis assim, e isso ao lado do presidente do Deliberativo, que não defendeu o órgão. Depois, fui informado sobre a punição", disse.

Na defesa de Túlio, à qual o UOL teve acesso, foram apontadas incoerências quanto à punição em relação até mesmo ao estatuto. O documento corrobora com relatos ouvidos pela reportagem, que indicam inconsistências nas denúncias e punições diante das regras que regem o Flamengo.

Rodrigo Rötzsch foi punido pelo Conselho Diretor em 2020 após críticas quanto à forma que o clube estava conduzindo temas relacionados à pandemia de covid-19.

À época, ele era um dos dirigentes do "Flamengo da gente" e o processo aconteceu após uma participação em uma live no canal do jornalista Mauro Cezar Pereira, que também é colunista do UOL.

"Houve uma reunião em Brasília e fiz um comentário em meu Twitter pessoal sobre uma foto do Landim com Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. Depois, admiti que usei o termo que ele considerou ofensivo. Fiz esse comentário em maio, e o processo foi aberto em junho após participação na live, quando citei que o 'Flamengo da Gente' tinha enviado 20 perguntas ao Conselho Diretor relacionadas à pandemia, e não houve resposta. Fui incluído em vários artigos e acusado de vazar assuntos internos, mas condenado no artigo 49", conta.