'Mental e personalidade fortes': como Fla ajudou Vini Jr. a ser o melhor

Vinicius brilhou em todas as categorias que jogou. Por isso, os olhos do Real Madrid brilharam antes mesmo da promoção do profissional. Ele se destacou na Copinha antes de subir de vez. Na época, o técnico Zé Ricardo avisou que seria "utopia" achar que um garoto de 16 anos estava pronto, apesar da boa evolução. Os dois se conheciam bem na base, o que acabou ajudando.

Conheci o Vinicius em 2012, eu no Sub-15 e ele na categoria abaixo, a Sub-13. Já se falava bastante no potencial, bem como toda geração 2000. Com o tempo foi ficando mais evidente que se tratava de um talento e com muito potencial de desenvolvimento. Mesmo ainda um menino, demonstrava muita personalidade para jogar e dedicação nos treinamentos, sem deixar de lado a alegria marcante desde cedo. Com uma boa retaguarda da sua família e do clube, as etapas foram passando e confirmando toda a expectativa que tínhamos dele.

Zé Ricardo, primeiro treinador de Vinicius no profissional

Os primeiros momentos pelo Fla foram de oscilação e adaptação. Natural pelo tamanho da expectativa que se criou sobre ele. Já na estreia, ouviu gritos de "Vinicius, Vinicius". Em 2017, fez 37 jogos, cinco como titular. Deu uma assistência e marcou quatro gols. A comissão técnica ligou o alerta e passou a trabalhar mais as finalizações, o que deu resultado.

O ano seguinte foi bem melhor, pois iniciou com a titularidade e colecionou atuações marcantes, como diante do Emelec, no Equador, pela Libertadores, quando marcou dois gols. Em 2018, fez 10 gols e deu quatro assistências até a despedida em junho, antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia, com o time na liderança do Campeonato Brasileiro.

Não teve nenhum trabalho especial nesse período. O Vinicius foi trabalhado a base inteira, desde que chegou. Foi sendo moldado e formado para esse patamar de ajudar o Flamengo. Aguentar a pressão é normal no Flamengo, já fazem isso desde o sub-10, 11, 12, 13... acaba facilitando o trabalho dele quando chega no profissional. E não tinha pressão da torcida. O Vinicius podia estar jogando para um Maracanã de 60, 70 mil pessoas ou uma pelada de rua, para ele era a mesma coisa. O mental do Vinicius e a personalidade dele são muito fortes. Sobressaía muito, fora a técnica.

Carlos Noval