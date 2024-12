Vini Jr é o sexto brasileiro a ganhar o The Best, e país ultrapassa Messi

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17). Ele se tornou o sexto brasileiro a conseguir o feito.

Grupo seleto

Vini Jr. se uniu a cinco jogadores que já foram campeões do mundo: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Rivaldo e Kaká.

O Brasil, agora, tem nove troféus do The Best. Ronaldo conquistou três vezes, Ronaldinho duas, e Vini Jr, Romário, Rivaldo e Kaká uma vez cada.