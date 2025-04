O que a CBF quer com os treinamentos dos árbitros no Rio

O comando dos árbitros quer bater em algumas teclas durante o trabalho no Rio.

Para o VAR, tirar a perspectiva de que ele é um interventor e, sim, um árbitro assistente.

Ou seja, se o árbitro de campo viu e interpretou uma jogada, não é para o VAR "reapitar" a decisão.

Na parte técnica, outra dinâmica que a comissão de arbitragem quer fixar é o controle dos 8 segundos de posse máxima dos goleiros, quando eles seguram a bola com as mãos.

Como resultado imediato, a CBF espera diminuir os erros no Brasileirão.

"Estamos trabalhando com os árbitros como se eles estivessem no ambiente 100% profissional. Sabemos que eles têm a vida em paralelo. Mas estamos conduzindo dias de treinamento, de repetição, para que tenhamos a experiência do retorno que eles promoverão nas próximas partidas. É o primeiro bloco de intervenções, que vai culminar com a profissionalização da arbitragem, como um todo", disse o coordenador-geral da comissão de arbitragem da CBF, Rodrigo Martins Cintra.