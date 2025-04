Flamengo adiciona juventude e diminui média de idade no Brasileiro

Um dos motivos da média de idade do Flamengo ter diminuído é Filipe Luís. Ex-treinador do sub-17 e do sub-20 do clube, ele conhece bem os Garotos do Ninho e tem relacionado alguns deles para as partidas.

O atacante Wallace Yan, de 20 anos, por exemplo, tem aproveitado bem as oportunidades. Ele soma nove jogos, quatro gols e duas assistências. Outro que está sempre no banco é o zagueiro João Victor, de 18 anos. Além deles, já foram relacionados também o lateral-direito Daniel Sales, de 18 anos, e o meia Joshua, de 17 anos.

Outras pratas da casa já estavam no elenco desde o ano passado, casos de Wesley, Matheus Gonçalves, Lorran, Cleiton, Evertton Araújo e Matheus Cunha.