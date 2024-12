Qual a estratégia de Ronaldo para emplacar candidatura à presidência da CBF

Pelas regras eleitorais da CBF, Ronaldo precisa minimamente do apoio de pelo menos quatro federações e quatro clubes. Sem isso, não adianta só querer: ele não vai conseguir nem entrar na disputa.

Hoje, nenhuma das federações se coloca como oposição a Ednaldo — embora haja insatisfação de algumas delas com a gestão atual.

Só que ninguém quer puxar a fila para nadar contra a corrente e eventualmente sofrer retaliações políticas e financeiras. Nem a Federação Paulista. Reinaldo Carneiro Bastos, quem mais reclamou do calendário de 2025, não foi procurado por Ronaldo.

Para entender a relevância do tour pelos estados: o peso dos votos das federações é três. Dos clubes da Série A, dois. Dos clubes da Série B, um. Então, é possível vencer uma eleição só com os votos das federações.

Ronaldo aposta no projeto que vai apresentar, no prestígio que tem como ex-jogador da seleção e por ter um bom trânsito na Fifa. Não por acaso esteve com o presidente Gianni Infantino no sorteio do Super Mundial de Clubes do ano que vem.

Mas isso não quer dizer que a Fifa seria um apoio certo numa briga contra Ednaldo, até porque a entidade resguardou a cadeira do dirigente quando ele saiu do poder temporariamente por uma decisão judicial, em dezembro de 2023.