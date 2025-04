Atlético-MG sofre com Maringá, mas arranca empate com Hulk em jogo polêmico

Foi pênalti? Os minutos finais no Willie Davids tiveram pressão do Maringá e polêmica diante de um possível pênalti em lance envolvendo Gustavo Vilar e Cuello. A arbitragem checou o lance no VAR, mas não assinalou infração depois de uma análise de mais de dois minutos e irritou os torcedores antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

MARINGÁ 2x2 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 29 de abril, às 19h30 (de Brasília)

Competição: ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Rondinelle dos Santos Tavares

VAR: Charly Wendy Straub Deretti

Cartões amarelos: Raphinha, Maranhão (MAR); Junior Alonso, Igor Rabello, Hulk (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Maranhão (MAR), aos 16 min do 1° tempo; Igor Rabello (CAM), aos 43 min do 1° tempo; Fausto Vera (contra) (MAR), aos 5 min do 2° tempo; Hulk (CAM), aos 25 min do 2° tempo

MARINGÁ: Rafael William; Tito, Gustavo Vilar e Max Miller; Raphinha (Lucas Bonifácio), Ronald (Robertinho), Buga (Evanderson), Léo Ceará (Rhuan) e Edison Negueba; Maranhão e Matheus Moraes (Cheron). Técnico: Jorge Castilho

ATLÉTICO-MG: Everson; Igor Rabello (Rômulo), Junior Alonso e Vitor Hugo (Caio Paulista); Natanael, Fausto Vera (Igor Gomes), Scarpa e Rubens; Rony (Palacios), Hulk e Cuello. Técnico: Cuca