Gallo fica perto de sair do Santos, mas é bancado por Marcelo Teixeira

Alexandre Gallo foi recomendado por Marcelo Teixeira ao ex-presidente Andres Rueda. Quando MT foi eleito em dezembro de 2023, Gallo acabou mantido e agora bancado outra vez. Ele é um amigo da família Teixeira.

Gallo ficou, mas o Santos decidiu trazer outro profissional para organizar o departamento de futebol.

Guilherme Sousa, ex-Coritiba, foi anunciado nesta semana. Ele cuidará da parte administrativa do futebol e da organização do dia a dia do CT Rei Pelé.

Guilherme Sousa trabalhou com Alexandre Gallo e é bem avaliado por Bracks. A intenção é ter alguém que saiba lidar com Gallo. Um profissional sem essa relação prévia teria mais dificuldade.

No último domingo, houve uma reunião do futebol com a presença de várias pessoas que não fazem parte oficialmente do departamento, como os assessores da presidência. Esses "convidados" também geram desconforto.

Esse desconforto ocorre já há algum tempo. Em setembro, Alex Fabiano, assessor da presidência conhecido como "GG", tentou invadir a roda de oração dos jogadores após a vitória sobre o Brusque e foi contido por Alexandre Gallo.