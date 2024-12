Pressionada, CBF marca reunião para mudar calendário do futebol feminino

A sugestão divide opiniões. Há clubes interessados, contrários e, por enquanto, neutros.

As equipes estão insatisfeitas com a CBF. A entidade vai discutir o calendário de 2025 no próprio ano de 2025. O entendimento geral é de que o futebol feminino ficou outra vez em segundo plano.

Favoráveis: Santos, Flamengo, Atlético-MG, 3B da Amazônia, Sport, Botafogo, Bahia, Avaí Kindermann e Real Brasília;

Contrários: Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Bragantino, Internacional e Cruzeiro;

Neutros: Juventude, Corinthians, Grêmio, Fluminense e América;